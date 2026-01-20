Unbekannte geben sich als Polizisten aus – Zeugen gesucht

WÜRZBURG / FRAUENLAND – Am Montagmittag haben sich zwei Unbekannte als Polizeibeamte ausgegeben und einen 57-Jährigen getäuscht. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Gegen 13:20 Uhr führte der 57-jährige Deutsche Gartenarbeiten auf seinem Grundstück in der Silcherstraße aus. In der Folge sprachen zwei Unbekannte den 57-Jährigen an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Sie zeigten einen gefälschten Ausweis vor und erklärten, der Mann habe aufgrund seiner Arbeiten zur Mittagszeit eine Ordnungswidrigkeit begangen. Darüber hinaus forderten die beiden Männer eine Geldstrafe in Höhe von etwa 100 Euro. Der 57-Jährige zahlte einen Teil des Betrages und meldete sich am Nachmittag bei der Polizei Würzburg-Stadt, wo der Betrug schließlich auffiel.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Personenbeschreibung 1:

Männlich

Circa 30 Jahre alt

Etwa 178 cm groß

schlanke Figur

Schwarze Haare

Sprach hochdeutsch

Trug eine Weste mit einem weißen Streifen und der Aufschrift „Polizei“

Personenbeschreibung 2:

Männlich

Circa 30 Jahre alt

Etwa 178 cm groß

Schlanke Figur

Dunkelblonde Haare

Schielt mit einem Auge

Sprach hochdeutsch

Trug eine dunkelblaue Hose und ebenfalls eine Weste mit der Aufschrift „Polizei“

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0931/457-2230 entgegen.