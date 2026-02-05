Unbekannte gehen in Schwebheim zwei Pkw an und flüchten unerkannt – Gilbt es Zeugen?

SCHWEBHEIM, LKR. SCHWEINFURT – Die Polizei Schweinfurt ermittelt aktuell in einem Fall von Sachbeschädigung und einem Fall von Diebstahl aus einem Pkw. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag und Mittwoch. Beide Fahrzeuge gehören zu einem Anwesen am Aschenhof.

In der Zeit von Dienstag, 12:00 Uhr, bis Mittwoch, 09:00 Uhr, gingen bislang unbekannte Täter einen Pkw an, öffneten diesen und entwendeten aus dem Inneren ein Lederetui samt Inhalt. Neben einer geringen Menge Bargeld befand sich auch der Führerschein sowie der Fahrzeugschein der Eigentümerin darin. Nachdem der Diebstahl bei der Polizei Schweinfurt zur Anzeige gebracht wurde, stellte sich etwas später heraus, dass das Fahrzeug ihres Lebensgefährten ebenfalls angegangen wurde. Hier zerkratzten die Täter die Motorhaube und hinterließen so einen Schaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei Schweinfurt hat beide Fälle aufgenommen und ermittelt nun zu den Hintergründen sowie zu möglichen Tätern.

Zeugen, die im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich des Aschenhofes gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 zu melden.