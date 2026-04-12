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Unbekannte gehen in Würzburg zwei Männer an

12. April 2026Letztes Update 12. April 2026
Unbekannte gehen in Würzburg zwei Männer an
Bild von Moritz Bechert auf Pixabay
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WÜRZBURG – Nach einem gewaltsamen Übergriff am frühen Donnerstagmorgen sucht die Würzburger Polizei nach einer fünfköpfigen Männergruppe. Die Unbekannten hatten zwei 32-Jährige im Bereich der Innenstadt unvermittelt angegriffen und verletzt. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Täter entkommen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 04:15 Uhr an der Kreuzung Brücke der Deutschen Einheit und Veitshöchheimer Straße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand traten die fünf Angreifer ohne erkennbaren Grund an die beiden Männer heran und verletzten sie durch Faustschläge und Tritte leicht. Einer der 32-Jährigen musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Täterbeschreibung und Zeugenaufruf

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Die Angreifer flüchteten nach der Tat zu Fuß in eine unbekannte Richtung. Da laut Polizei keine Vorbeziehung zwischen den Opfern und den Tätern bestand, ist das Motiv für die Tat bislang unklar. Die Gruppe wird wie folgt beschrieben:

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  • Anzahl: fünf männliche Personen

  • Alter: etwa 20 Jahre alt

  • Erscheinungsbild: kurze Haare, kein Bart

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen, die zum genannten Zeitpunkt Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Identität der Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.

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