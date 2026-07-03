Unbekannte greifen 10-Jährigen auf Spielplatz an

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WIESENTHEID, LKR. KITZINGEN. Ein 10-jähriger Junge wurde am Mittwochabend durch mehrere Unbekannte auf einem Spielplatz körperlich angegangen und hierbei leicht verletzt. Die Kitzinger Polizei ermittelt und sucht nach möglichen Zeugen.

Der 10-jährige Junge mit ukrainischer Staatsangehörigkeit befand sich am Mittwoch gegen 18:00 Uhr auf dem Kinderspielplatz in der Kolpingstraße. Dort traf er auf eine Gruppe von vier Jugendlichen, die sich im Bereich des Fußballplatzes aufhielten. Als er sich der Gruppe näherte und fragte, ob er mitspielen dürfe, wurde er körperlich attackiert und leicht verletzt. Anschließend lief er nach Hause und informierte seine Mutter.

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Die Kitzinger Polizei hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Gesucht werden Beobachtungen aus dem Zeitraum zwischen 18:00 und 19:00 Uhr im Bereich des Fußballplatzes sowie Hinweise zu den etwa 15 Jahre alten Jugendlichen.

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Hinweise nimmt die Kitzinger Polizei unter der Telefonnummer 09321/141-0 entgegen.