Unbekannte Gruppe Jugendlicher erscheint auf Feier – drei Personen leicht verletzt
WÜRZBURG / STEINBACHTAL – Am frühen Sonntagmorgen kam es in einem gemieteten Saal in der Mergentheimer Straße zu Körperverletzungsdelikten, nachdem eine Gruppe Jugendlicher unaufgefordert auf einer privaten Geburtstagsfeier erschienen war und mitfeiern wollte.
Gegen 00:20 Uhr erschien die zunächst unbekannte Gruppe auf der Feier eines nun 18-Jährigen, was zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit den geladenen Gästen führte. Im Verlauf des Streits wurden drei Personen leicht verletzt. Eine davon musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.
Im Rahmen einer polizeilichen Fahndung konnte eine flüchtende Person aus der unbekannten Jugendgruppe angetroffen werden. Die Polizei ermittelt nun, inwieweit diese Person an der Streitigkeit beteiligt war.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Körperverletzungsdelikten geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu wenden.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!