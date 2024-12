Unbekannte kletterten auf Garagendächer: 5.000 EUR Sachschaden

BAD NEUSTADT/SAALE – LKR. RHÖN-GRABFELD: Ein Mann meldete am Mittwoch eine Sachbeschädigung an zwei Garagendächern in der Steingasse. Unbekannte hatten offenbar das Dach betreten und dabei auf einer Länge von über vier Metern mehrere Dachziegel sowie die Unterkonstruktion beschädigt.

Der Tatzeitraum konnte vom Geschädigten auf Samstag, den 25. November 2024, bis Mittwoch, den 18. Dezember 2024, eingegrenzt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Bad Neustadt/Saale bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im genannten Zeitraum. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 09771/6060 melden.