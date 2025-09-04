Unbekannte Personen betreten Grundstück und flüchten auf Ansprache
RIMPAR – In Rimpar ist es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu einem verdächtigen Vorfall in einer Souterrainwohnung gekommen. Zudem wird ein Zusammenhang mit einem versuchten Einbruch am vergangenen Sonntag geprüft. Die Polizei sucht nun in beiden Fällen nach Zeugen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.
Der jüngere Vorfall ereignete sich am Mittwoch gegen 00:30 Uhr. Der Bewohner einer Souterrainwohnung in der Konrad-Adenauer-Straße wurde durch den Schein einer Taschenlampe geweckt. Er sah zwei dunkel gekleidete Personen, die in sein offenes Fenster leuchteten. Nachdem er sie ansprach, flüchteten die Unbekannten. Es entstand kein Schaden.
Am vergangenen Sonntag zwischen 12:00 und 22:00 Uhr hatten Unbekannte in der Kettelerstraße versucht, durch ein Erdgeschossfenster in ein Einfamilienhaus einzudringen. Dieser Versuch misslang, es entstand jedoch ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Täter führten vermutlich eine Akkubohrmaschine oder einen Akkuschrauber mit sich.
Die Polizei Würzburg-Land hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Zusammenhang der beiden Taten. Zeugen, die am Dienstagabend oder Mittwochmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Konrad-Adenauer-Straße bemerkt haben, werden gebeten, sich zu melden. Auch Zeugen, die am Sonntag verdächtige Beobachtungen in der Kettelerstraße gemacht haben, sollen sich bei der Polizei melden.
Hinweise nimmt die Polizei Würzburg-Land unter der Telefonnummer 0931/457-1630 oder per E-Mail an pp-ufr.wuerzburg-land.pi@polizei.bayern.de entgegen.
