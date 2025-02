Unbekannte Täter drangen am Freitagabend gewaltsam in Schule ein – Hoher Sachschaden

BAD KÖNIGSHOFEN, LKR. RHÖN-GRABFELD – Am Freitagabend, in der Zeit von 22:51 Uhr bis 22:56 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Schule in der Wallstraße ein.

Dabei verursachten sie einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Durch die Alarmanlage gestört, flüchteten die Täter jedoch ohne Beute.

Die Polizeiinspektion Bad Königshofen bittet um Hinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 09761/906-0 entgegen.