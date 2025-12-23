Unbekannte Täter entwenden Bargeld von einem 96-jährigen Mann – Gibt es Zeugen in Würzburg?

WÜRZBURG / SANDERAU – Zwei bislang unbekannte Täter klingelten am 15.12.2025 an der Wohnungstüre eines 96-jährigen Mannes und entwendeten dort Bargeld. Die Kriminalpolizei Würzburg hat in dem Fall die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.

Zwei bislang unbekannte Täter klingelten am 15.12.2025, gegen 06:30 Uhr, an der Wohnungstür eines 96-jährigen Mannes in der Neubergstraße. Dort forderten sie die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchteten die beiden Männer mit Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Täter waren maskiert, trugen Handschuhe und sprachen Deutsch mit ausländischem Akzent. Die Tat wurde fünf Tage später bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt angezeigt. Die Kriminalpolizei Würzburg hat inzwischen die Ermittlungen zu dem Fall übernommen und hofft bei der Klärung der Tat auch auf Zeugenhinweise.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 0931/457-1732 zu melden.