Unbekannte Täter entwenden Kabel im Wert von knapp 10.000 Euro
GIEBELSTADT, LKR. WÜRZBURG – In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte in der Mergentheimer Straße eine Baustelle heimgesucht und knapp zwei Tonnen Kupferkabel gestohlen.
Insgesamt wurden 22 Kabeltrommeln entwendet, wobei ein größerer Transporter für den Abtransport genutzt worden sein muss. Der Schaden wird auf rund 9.500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei den Ermittlungen.
Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Baustelle gesehen haben, sollen sich bei der Polizeiinspektion Ochsenfurt unter der Telefonnummer 09331/8741-130 melden.
