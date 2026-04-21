Unbekannte Unfallzeugin trägt zur Klärung einer Verkehrsunfallflucht in Kirchheim bei
KIRCHHEIM, LKR. WÜRZBURG – Nach einer Unfallflucht am Montagnachmittag auf einem Supermarktparkplatz sucht die Polizei Würzburg-Land nach einer entscheidenden Zeugin. Dank ihres beherzten Eingreifens konnte ein 79-jähriger Unfallverursacher bereits ermittelt werden.
Gegen 15:20 Uhr ereignete sich der Vorfall auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Mergentheimer Straße. Ein 79-jähriger Fahrer eines VW-Transporters beschädigte beim Ausparken ein anderes Fahrzeug. Anstatt den Schaden zu melden, entfernte sich der Senior unerlaubt von der Unfallstelle. Eine bislang unbekannte Frau beobachtete das Geschehen, notierte sich das Kennzeichen und informierte umgehend eine Mitarbeiterin des Marktes.
Ermittlungsverfahren gegen Senior eingeleitet
Durch die präzisen Hinweise der Zeugin konnte die Polizei den Unfallverursacher schnell ausfindig machen. Damit ist sichergestellt, dass der geschädigte Fahrzeughalter nicht auf den Kosten sitzen bleibt. Gegen den 79-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.
Zeugin für weitere Details gesucht
Um den Sachverhalt abschließend rechtlich zu würdigen, bitten die Beamten die unbekannte Zeugin, sich persönlich bei der Polizei zu melden.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter folgender Telefonnummer entgegen:
-
Telefon: 0931 457-1630
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!