Unbekannte werfen Sitzbank in die Saale und stehlen Mobiliar

BAD KISSINGEN, LKR. BAD KISSINGEN – Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag eine Sitzbank eines Weinlokals in der Ludwigstraße in die Saale geworfen und weitere Gegenstände entwendet. Die Polizei Bad Kissingen bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zwischen Samstag, 22.30 Uhr, und Sonntag, 7 Uhr, warfen bislang unbekannte Täter eine Sitzbank des Weinlokals in die angrenzende Saale. Mutmaßlich dieselben Personen entwendeten zudem eine Tischplatte und einen Stuhl aus dem Lokal und flüchteten anschließend unerkannt.

Die Sitzbank konnte mit Unterstützung der Wasserwacht unbeschädigt aus der Saale geborgen und an den Eigentümer zurückgegeben werden. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Das könnte Dich auch interessieren: Zwei Jugendliche greifen 18-Jährige auf Spielplatz an – Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen im genannten Zeitraum geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefonnummer 0971/7149-0 zu melden.