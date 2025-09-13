Auto IU
Unbekannte zerstören Fußballtore an zwei Schweinfurter Schulen – Polizei Schweinfurt ermittelt
SCHWEINFURT – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden in Schweinfurt zwei Schulen Opfer von Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter haben an der Georg-Schäfer Berufsschule und am Alexander-von-Humboldt Gymnasium jeweils ein Fußballtor beschädigt und so einen Schaden von mehreren tausend Euro verursacht.
Die Vandalen haben Teile des Metallgestänges der Tore abgebrochen und die Netze zerrissen. Der so entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.
Die Polizei Schweinfurt hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Sie bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, sich unter der Telefonnummer 0971/202-0 zu melden.
