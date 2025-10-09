Auto IU
Unbekannter Autofahrer macht Fußballrasen unbespielbar
OCHSENFURT – Ein unbekannter Autofahrer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch den Rasen eines Sportvereins am Obereren Lindhardweg mutwillig mit einem PKW umgepflügt. Das Fahrzeug hinterließ tiefe Drift- und Fahrspuren, wodurch der Fußballplatz unbespielbar wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro, zudem sind mehrere Stunden ehrenamtlicher Arbeit für die Wiederherstellung nötig.
Der Vorfall ereignete sich zwischen Dienstag, 22:00 Uhr, und Mittwoch, 17:30 Uhr. Es wird vermutet, dass der oder die Unbekannte ortskundig war, da die An- und Abfahrt über einen unwegsamen Weg von und zur alten B13 erfolgte. Die Polizei ermittelt wegen des Vandalismus.
