Unbekannter bedroht 61-Jährige und raubt Einkaufstasche sowie Handtasche

WÜRZBURG – Am Donnerstag, den 27. Februar, wurde eine 61-jährige Frau in einem Warenhaus in der Schönbornstraße Opfer eines Diebstahls und anschließend eines Raubüberfalls. Ein unbekannter Täter entwendete zunächst ihre Einkaufstasche mit Faschingsartikeln und entriss ihr kurz darauf auch die Handtasche.

Bedrohung mit Messer nach Verfolgung

Trotz des doppelten Überfalls ließ sich die Frau nicht einschüchtern und verfolgte den Täter in Richtung Marktplatz. Am Häckerbrunnen stellte sie ihn zur Rede und forderte ihr Eigentum zurück. Daraufhin zog der Täter ein Messer und bedrohte die Frau, woraufhin sie laut schreiend die Flucht ergriff. Der Täter entfernte sich in Richtung des Buchhandels „Hugendubel“.

Zeugen gesucht

Da die Tat erst zwei Tage später angezeigt wurde, konnten sofortige Fahndungsmaßnahmen nicht mehr eingeleitet werden. Die Kripo Würzburg bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die den Überfall am Warenhaus Galeria oder die Situation am Häckerbrunnen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.