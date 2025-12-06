Unbekannter bedroht drei Männer – Polizei ermittelt

WÜRZBURG/INNENSTADT – Am Donnerstagnachmittag hat ein bislang Unbekannter mehrere Personen aggressiv angesprochen und zum Teil mit einem Gegenstand bedroht. Der Unbekannte konnte trotz einer Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Würzburger Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Am Donnerstag, zwischen 14:00 Uhr und 16:30 Uhr, wurden in der Domstraße und Am Exerzierplatz drei Männer im Alter von 21, 22 und 29 Jahren mit deutscher Staatsangehörigkeit, aggressiv von dem Unbekannten angesprochen. In zwei Fällen hielt der Unbekannte ein spitzes Werkzeug in der Hand und bedrohte zwei Männer damit. Verletzt wurde niemand, der Mann entfernte sich jeweils unerkannt.

Die Würzburger Polizei hat die Ermittlungen wegen Bedrohung aufgenommen. Der Mann konnte im Rahmen der Fahndung nicht antreffen werden.

Die Personenbeschreibung des unbekannten Mannes:

Circa 180 cm groß

Etwa 35 Jahre alt

Trug einen schwarzen Bart und eine eckige Brille

Hatte eine schwarze Baseballmütze auf

Trug eine schwarze Jacke und weiße Nike-Sneaker

Zeugen werden gebeten, unter Tel. 0931/457-2230 Hinweise zu geben.