Unbekannter begeht Unfallflucht: Polizei fahndet nach weißem Fiat Ducato
WASSERLOSEN, LKR. SCHWEINFURT – Nach einem Unfall im Begegnungsverkehr am Dienstagmittag auf der Staatsstraße 2293 sucht die Polizei Schweinfurt nach einem flüchtigen Kleintransporter. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen.
Gegen 14:35 Uhr befand sich ein 31-jähriger Fahrer eines Dodge RAM auf dem Weg von Fuchsstadt in Richtung Greßthal. Ihm kam ein weißer Fiat Ducato entgegen, der aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dabei kam es zur Berührung der jeweils linken Außenspiegel beider Fahrzeuge.
Verursacher flüchtet in Richtung Fuchsstadt
Während der Dodge-Fahrer sofort anhielt, setzte der Fahrer des Fiat Ducato seine Fahrt in Richtung Fuchsstadt fort. Bei dem Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden; Personen wurden nach aktuellem Kenntnisstand nicht verletzt.
Zeugenaufruf und Beschreibung des Fahrzeugs
Die Polizeiinspektion Schweinfurt hat ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Besonderes Augenmerk liegt auf dem flüchtigen Fahrzeug:
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Modell: Fiat Ducato
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Farbe: Weiß
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Beschädigung: Am Fahrzeug fehlt das Spiegelglas des linken Außenspiegels.
Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf ein entsprechend beschädigtes Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Hinweise werden unter der folgenden Telefonnummer entgegengenommen:
Polizeiinspektion Schweinfurt: 09721 202-0
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