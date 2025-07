Unbekannter belästigt 39-Jährige – Wer kann Hinweise geben?

OBERSTREU, LKR. RHÖN-GRABFELD – Am Samstagabend wurde eine 39-jährige Frau auf der Brücke in der Brückenstraße Opfer einer sexuellen Belästigung. Ein bislang unbekannter Mann sprach die Frau gegen 17:00 Uhr an und berührte sie dabei unsittlich. Anschließend flüchtete der Täter mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

Etwa 25 bis 30 Jahre alt

Kurze dunkle Haare

Dunkler Hautteint

Bekleidet mit einem weißen T-Shirt und roten Schuhen

Die Polizeiinspektion Mellrichstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer zur genannten Zeit Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zur Identität des Täters geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09776/806-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.