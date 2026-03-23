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Unbekannter belästigt Jugendliche im Bus – Zeugen in Würzburg gesucht

23. März 2026Letztes Update 23. März 2026
Unbekannter belästigt Jugendliche im Bus – Zeugen in Würzburg gesucht
Symbolfoto: 2fly4
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WÜRZBURG – Am Freitagmittag ist es in einem Linienbus in der Würzburger Innenstadt zu einer unsittlichen Berührung einer 16-jährigen Schülerin gekommen. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung des bislang unbekannten Täters.

Gegen 13:15 Uhr stieg die Jugendliche am Barbarossaplatz in einen Bus der Linie 20 in Fahrtrichtung Lengfeld. Ein Mann setzte sich unmittelbar neben sie, starrte sie an und berührte sie am Oberschenkel. Trotz der deutlichen Aufforderung des Mädchens, dies zu unterlassen, suchte der Unbekannte weiterhin den Kontakt, woraufhin die Schülerin den Bus schließlich vorzeitig verließ.

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Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

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  • Alter: etwa 45 Jahre

  • Statur: ungefähr 170 cm groß und kräftig gebaut

  • Besondere Merkmale: Brillenträger (eckiges, silbernes Gestell)

  • Kleidung: schwarze Jacke, blaue Jeans

  • Mitgeführte Gegenstände: schwarzer Rucksack

Die Polizei bittet Zeugen, die zum fraglichen Zeitpunkt Beobachtungen im Bus der Linie 20 gemacht haben oder Hinweise zu der beschriebenen Person geben können, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter folgender Telefonnummer entgegen:

0931/457-2230

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