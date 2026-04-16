Unbekannter beschädigt drei Pkw: Zeugen in Haßfurt gesucht
HASSFURT – Am Mittwochabend hat ein bislang unbekannter Täter in der Echterstraße mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt. Die Polizei Haßfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Vorfälle.
Gegen 21:25 Uhr beobachteten Anwohner eine Person dabei, wie sie an zwei geparkten Autos Sachschäden verursachte. Bei einem der Fahrzeuge wurde ein Außenspiegel abgetreten, während am darauffolgenden Wagen der Lack zerkratzt wurde. Bei der anschließenden Überprüfung des Nahbereichs entdeckten die Polizeibeamten ein drittes Fahrzeug, das ebenfalls frische Lackkratzer aufwies.
Der entstandene Gesamtsachschaden wird nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro beziffert.
Zeugenaufruf der Polizei Haßfurt
Die Ermittler wenden sich mit gezielten Fragen an die Öffentlichkeit, um den Täter identifizieren zu können:
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Wer hat zum Tatzeitpunkt eine verdächtige Person im Bereich der Echterstraße beobachtet?
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Gibt es weitere Fahrzeughalter, deren Pkw im betroffenen Zeitraum ebenfalls beschädigt wurde?
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Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben?
Sachdienliche Informationen nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter der Telefonnummer 09521 927-0 entgegen.
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