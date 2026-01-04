Unbekannter beschädigt Fahrzeug in Brendlorenzen – Wer kann Hinweise geben?

BAD NEUSTADT AN DER SAALE, OT BRENDLORENZEN, LKR. RHÖN-GRABFELD – Der Fahrer eines bislang unbekannten schwarzen Audi blieb am Samstag, gegen 17:35 Uhr, in der Straße Am Langen Hans an einem geparkten Pkw hängen.

Aufgrund entgegenkommenden Pkw musste der Unbekannte in eine Parklücke einfahren und touchierte hierbei mit der rechten Fahrzeugseite den geparkten Pkw an dessen Stoßstange. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Neustadt / Saale unter Tel. 09771/606-0 entgegen.