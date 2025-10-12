Auto IU

Unbekannter beschädigt geparkten BMW und verursacht 5.000 Euro Schaden

12. Oktober 2025Letztes Update 12. Oktober 2025
Foto: 2fly4
Sparkasse

WÜRZBURG/LENGFELD – Am Samstag wurde auf dem Parkplatz des Media Markt in der Zeit zwischen 09:50 Uhr und 10:30 Uhr ein geparkter grauer PKW BMW im Bereich der gesamten Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro beziffert. Der unbekannte Täter entfernte sich im Anschluss in unbekannte Richtung.

Wer Hinweise in Zusammenhang mit der Sachbeschädigung geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 in Verbindung zu setzen.

Neu im Team des Ambulanzzentrum-Schweinfurt Dr. Stefan Muffert
Mehr
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

12. Oktober 2025Letztes Update 12. Oktober 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 05.08.25)