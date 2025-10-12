Auto IU
Unbekannter beschädigt geparkten BMW und verursacht 5.000 Euro Schaden
WÜRZBURG/LENGFELD – Am Samstag wurde auf dem Parkplatz des Media Markt in der Zeit zwischen 09:50 Uhr und 10:30 Uhr ein geparkter grauer PKW BMW im Bereich der gesamten Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro beziffert. Der unbekannte Täter entfernte sich im Anschluss in unbekannte Richtung.
Wer Hinweise in Zusammenhang mit der Sachbeschädigung geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 in Verbindung zu setzen.
