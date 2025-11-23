Unbekannter beschädigt mindestens 12 Autos in den Haßbergen – Polizei sucht Zeugen

HASSFURT / SYLBACH, LKR. HASSBERGE – Zwischen Sonntag, 00:00 Uhr und 03:25 Uhr, beschädigte ein Unbekannter mindestens 12 Autos durch Abtreten der Außenspiegel in der Wengertstraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Nachdem der Polizei Haßfurt am frühen Sonntagmorgen zwei Sachbeschädigungen an Autos mitgeteilt worden waren, konnten die Beamten im Rahmen der Fahndung nach dem bislang unbekannten Täter noch weitere beschädigte Fahrzeuge feststellen.

Der Täter hatte es auf die Außenspiegel der Autos abgesehen. Diese wurden vermutlich durch Tritte beschädigt. Die Polizei Haßfurt ermittelt derzeit gegen Unbekannt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.