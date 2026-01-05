Unbekannter beschädigt Sportplatz in Alitzheim durch Driften – Wer kann Hinweise geben?

SULZHEIM, OT ALITZHEIM, LKR. SCHWEINFURT – Ein bislang unbekannter Fahrer driftete am Freitag, gegen 19:30 Uhr, auf dem Parkplatz des Sportplatzes in der Bahnhofstraße und beschädigte hierdurch den Sportplatz. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Gerolzhofen unter Tel. 09382/940-0 entgegen.