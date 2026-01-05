Auto IU

Unbekannter beschädigt Sportplatz in Alitzheim durch Driften – Wer kann Hinweise geben?

5. Januar 2026Letztes Update 5. Januar 2026
Symbolbild: 2fly4
Sparkasse

SULZHEIM, OT ALITZHEIM, LKR. SCHWEINFURT – Ein bislang unbekannter Fahrer driftete am Freitag, gegen 19:30 Uhr, auf dem Parkplatz des Sportplatzes in der Bahnhofstraße und beschädigte hierdurch den Sportplatz. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Gerolzhofen unter Tel. 09382/940-0 entgegen.

Mehr
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

5. Januar 2026Letztes Update 5. Januar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)