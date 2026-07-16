Unbekannter bestiehlt Rentnerin nach Bitte um Kleingeld

KITZINGEN – Am Montagvormittag wurde eine Rentnerin bestohlen. Ein bislang unbekannter Mann hatte die Frau zuvor um Hilfe gebeten und anschließend offenbar Bargeld entwendet. Die Polizei Kitzingen ermittelt und sucht mögliche Zeugen.

Der Unbekannte hatte die über 80-Jährige in der Kaiserstraße auf dem Parkplatz des Landratsamtes nach Kleingeld für den Parkautomaten gefragt. Er gab an, selbst kein Kleingeld zu besitzen. Im Zuge dessen öffnete die Frau ihren Geldbeutel und zeigte diesen dem mutmaßlichen Dieb.

Nachdem der Mann weggegangen war, bemerkte die Seniorin, dass ihr Geldscheine im Wert von mehr als hundert Euro fehlten.

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Die Polizeiinspektion Kitzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 09321/141-0 mit der Polizeiinspektion Kitzingen in Verbindung zu setzen.