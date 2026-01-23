Unbekannter bricht in drei Fahrzeuge ein – Polizei sucht Zeugen
CASTELL / LKR. KITZINGEN – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der Straße „Am Schopfen“ zu einer Serie von Pkw-Aufbrüchen, bei denen ein bislang unbekannter Täter Wertgegenstände aus drei geparkten Fahrzeugen entwendete. Gegen 01:30 Uhr ging der Unbekannte einen grauen Smart, einen roten Mini sowie einen grauen Mercedes an und durchsuchte die Innenräume nach Diebesgut. Während zwei der Fahrzeuge offenbar ohne größere Beschädigungen geöffnet wurden, schlug der Täter bei dem Smart eine Scheibe ein und hinterließ dort einen zusätzlichen Sachschaden von etwa 250 Euro.
Die Beute des nächtlichen Beutezugs umfasste neben einer Geldbörse auch Münzgeld und Tabakwaren. Die Polizeiinspektion Kitzingen hat unmittelbar nach Bekanntwerden der Taten die Ermittlungen aufgenommen und eine umfangreiche Spurensicherung an den betroffenen Fahrzeugen durchgeführt. Um den Täter identifizieren zu können, setzen die Beamten nun auch auf die Mithilfe der Bevölkerung und suchen nach Personen, die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben.
Anwohner, die über private Videoüberwachungsanlagen oder Dashcams verfügen und möglicherweise Aufzeichnungen des Täters besitzen, werden dringend gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/141-0 entgegen. Die Ermittler prüfen zudem, ob der Unbekannte für weitere ähnliche Delikte in der Region verantwortlich sein könnte.
