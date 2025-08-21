Auto IU

Unbekannter bricht in ein Firmengebäude ein – Gibt es Zeugen in Steinfeld?

21. August 2025Letztes Update 21. August 2025
STEINFELD, LANDKREIS MAIN-SPESSARTZwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen kam es zu einem Einbruch in ein Unternehmen in den Riedwiesen in Steinfeld. Ein unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Firmengebäude. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei wurde der Täter vermutlich bei der Tat gestört, da er das bereits aufgefundene Bargeld zurückließ und unerkannt vom Tatort flüchtete. Die Polizei Lohr hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Einbruch ereignete sich im Zeitraum vom 19. August, 19:15 Uhr, bis zum 20. August, 06:25 Uhr. Der Täter durchwühlte nach seinem gewaltsamen Eindringen die Büroräume. Durch das Vorgehen entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 100 Euro.

Die Polizei in Lohr hat entsprechende Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Da das betroffene Firmengebäude am Ortsrand von Steinfeld in Richtung Hausen liegt und der am Gebäude verlaufende Weg bekanntermaßen von Hundebesitzern zu jeder Tages- und Nachtzeit genutzt wird, bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 09352/874130 oder per E-Mail an pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de bei der Polizeiinspektion Lohr zu melden.

