Auto IU

Unbekannter bricht in zwei Handwerkerfahrzeuge ein – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

6. Februar 2026Letztes Update 6. Februar 2026
Unbekannter bricht in zwei Handwerkerfahrzeuge ein – Polizei ermittelt und sucht Zeugen
Bild von Bruno auf Pixabay
Sparkasse

KIST, LKR. WÜRZBURG – Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen machte sich ein Unbekannter an zwei Handwerkerfahrzeugen zu schaffen. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zum Inneren und entwendete verschiedenes Werkzeug. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Werkzeuge aus Fiat entwendet
Zwischen Mittwoch, 17:30 Uhr, und Donnerstag, 06:30 Uhr, parkte ein Fiat Ducato in der Straße Winterleiten. In diesem Zeitraum verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zugang zum Innenraum des Fahrzeuges und entwendete aus dem Laderaum zwei Bohrmaschinen und eine Säge der Marke Makita und eine Flex.

Weitere Tat in der Steinstraße
Auch in der Steinstraße wurde ein Pkw aufgebrochen, der dort zwischen Mittwochabend, 20:00 Uhr, und Donnerstagmorgen, 05:50 Uhr, abgestellt war. Aus dem Opel Movano wurden ebenfalls elektrische Werkzeuge entwendet. Dabei handelte es sich um drei Bohrmaschinen und ein Multitool der Marke Dewald.

Das könnte Dich auch interessieren:

Tec-Tipp: Dji Mic Mini - Dein professioneller und kabelloser Microfon-Sound im Taschenformat

Mit dem DJI Mic Mini bringst du deine Audioaufnahmen auf das nächste Level, egal ob du Vlogs für YouTube drehst oder Content für Social Media erstellst. Das Set aus zwei Sendern und einem Empfänger ist ultraleicht und liefert dir dank OsmoAudio kristallklaren Sound für professionelle Ergebnisse auf

Langlebiger und widerstandsfähiger denn je: Neue Pfannenserie EXPLORE ON Keramik von Tefal

Mit der neuen Serie EXPLORE ON Keramik bringt Tefal eine besonders kratzfeste Pfannengeneration auf den Markt, die durch ihre innovative Fusion Core Versiegelung überzeugt. Du profitierst hierbei von einer viermal längeren Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Beschichtungen, was die Pfannen zu

Mehr

Polizei ermittelt
Die Polizei hat die Ermittlungen vor Ort übernommen und umfangreich Spuren gesichert.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630 in Verbindung zu setzen.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

6. Februar 2026Letztes Update 6. Februar 2026

Mehr

ACHTUNG: Stufenweise Fahrplanänderungen im Busverkehr im Landkreis ab Februar

ACHTUNG: Stufenweise Fahrplanänderungen im Busverkehr im Landkreis ab Februar

6. Februar 2026
Bevölkerungsschutz: Landratsamt Schweinfurt beschafft neue mobile Sirenenanlage

Bevölkerungsschutz: Landratsamt Schweinfurt beschafft neue mobile Sirenenanlage

6. Februar 2026
ACHTUNG: Vollsperrung der Peterstirn

ACHTUNG: Vollsperrung der Peterstirn

6. Februar 2026
Anmeldung zur 35. Projektphase der Jungen Philharmonie Würzburg jetzt möglich

Anmeldung zur 35. Projektphase der Jungen Philharmonie Würzburg jetzt möglich

6. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)