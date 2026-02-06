Unbekannter bricht in zwei Handwerkerfahrzeuge ein – Polizei ermittelt und sucht Zeugen
KIST, LKR. WÜRZBURG – Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen machte sich ein Unbekannter an zwei Handwerkerfahrzeugen zu schaffen. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zum Inneren und entwendete verschiedenes Werkzeug. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.
Werkzeuge aus Fiat entwendet
Zwischen Mittwoch, 17:30 Uhr, und Donnerstag, 06:30 Uhr, parkte ein Fiat Ducato in der Straße Winterleiten. In diesem Zeitraum verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zugang zum Innenraum des Fahrzeuges und entwendete aus dem Laderaum zwei Bohrmaschinen und eine Säge der Marke Makita und eine Flex.
Weitere Tat in der Steinstraße
Auch in der Steinstraße wurde ein Pkw aufgebrochen, der dort zwischen Mittwochabend, 20:00 Uhr, und Donnerstagmorgen, 05:50 Uhr, abgestellt war. Aus dem Opel Movano wurden ebenfalls elektrische Werkzeuge entwendet. Dabei handelte es sich um drei Bohrmaschinen und ein Multitool der Marke Dewald.
Polizei ermittelt
Die Polizei hat die Ermittlungen vor Ort übernommen und umfangreich Spuren gesichert.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630 in Verbindung zu setzen.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
