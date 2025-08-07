Unbekannter bricht Tresor in SB-Laden auf – Polizei Ebern ermittelt

MAROLDSWEISACH, OT PFAFFENDORF, LKR. HASSBERGE – Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag den Tresor eines SB-Hofladens aufgebrochen und ist geflüchtet. Die Polizei Ebern ermittelt und sucht Zeugen.

Über die Videoüberwachung des Hoflandes ist zu erkennen, dass Dienstagnacht um 01:45 Uhr eine maskierte Person die Verkaufsfläche betritt und versucht, den an der Wand befestigten Tresor heraus zu brechen. Da dies im ersten Versuch misslang, versuchte es der Täter gegen 02:29 Uhr erneut. Hierbei beschädigte er den Tresor erheblich und entwendete circa 50 Euro Bargeld. Im Anschluss flüchtete der Täter unerkannt.

Erste Ermittlungen der Polizei Ebern ergaben, dass eine männliche Person bereits am Abend gegen 20:30 Uhr die Tatörtlichkeit ausgekundschaftet hat.

Die Ermittler hoffen nun, dass Zeugen die Person aufgefallen ist und diese Hinweise zum Täter geben können.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 09531/942-0 mit der Polizei Ebern in Verbindung zu setzten.