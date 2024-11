Unbekannter drang über Terrassentür in Haus ein – Kripo sucht Zeugen in Lengfeld

WÜRZBURG / LENGFELD – Am Freitag drang ein unbekannter Täter gewaltsam über die Terrassentür in ein Wohnhaus in der Kürnachtalstraße ein. Nach aktuellem Ermittlungsstand verließ der Einbrecher das Anwesen jedoch ohne Beute.

Die 82-jährige Bewohnerin bemerkte den Einbruch, als sie gegen 19:30 Uhr nach Hause zurückkehrte. Der Täter hatte sich im gesamten Haus umgesehen, konnte jedoch keine Wertsachen an sich nehmen. Die Seniorin hatte ihr Haus gegen 14:30 Uhr verlassen.

Die Kripo Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Kürnachtalstraße nimmt die Polizei unter Tel. 0931/457-1732 entgegen.



