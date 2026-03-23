Unbekannter entwendet Eheringe aus Wohnung – Wer kann Hinweise geben?
WÜRZBURG / FRAUENLAND – Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntagnachmittag die Eheringe eines Rentnerpaares aus deren Einfamilienhaus in der Marianhillstraße entwendet. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung des Diebstahls.
Gegen 15:30 Uhr nutzte der Unbekannte vermutlich ein offenstehendes Fenster, um in das freistehende Haus zu gelangen. Dort entwendete er die beiden Eheringe, deren Wert auf etwa 1.500 Euro geschätzt wird, und flüchtete anschließend unerkannt vom Tatort.
Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Marianhillstraße beobachtet haben.
Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter folgender Telefonnummer entgegen:
0931/457-2230
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!