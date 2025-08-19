Unbekannter Fahrradfahrer tritt Außenspiegel während der Fahrt ab

OCHSENFURT – Am Montagabend ist eine Verkehrsstreitigkeit in Ochsenfurt eskaliert. Nachdem es bereits am Oberen Tor zu einer Unstimmigkeit über das Fahrverhalten kam, trat ein unbekannter Radfahrer bei einem Abbiegevorgang den Außenspiegel eines Pkws ab. Der Täter und sein Begleiter flüchteten anschließend in Richtung Main. Der entstandene Schaden beträgt rund 100 Euro.

Der Vorfall ereignete sich gegen 18:30 Uhr am Oberen Tor, als ein Autofahrer in die Badgasse abbiegen wollte. Zuvor hatte es bereits eine Auseinandersetzung zwischen ihm und zwei vorausfahrenden Radfahrern gegeben. Während der Pkw abbog, trat einer der Radfahrer den linken Außenspiegel ab. Anschließend fuhren die beiden Männer davon.

Der Täter war laut dem Geschädigten zwischen 30 und 40 Jahre alt und fuhr ein weiß-schwarz-rotes Mountainbike. Die Polizeiinspektion Ochsenfurt bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter der Rufnummer 09331/8741-130 zu melden.