Unbekannter gerät in den Gegenverkehr und verursacht 17.500 Euro Schaden – Gibt es Zeugen?

17. November 2025Letztes Update 17. November 2025
BAD KISSINGEN – Die Polizei sucht nach dem unbekannten Fahrer eines dunkelblauen/schwarzen PKW Kombi, der am Freitagmorgen auf der St 2792 in den Gegenverkehr geriet und dadurch einen Unfall verursachte.

Details zum Vorfall:

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise nimmt die Polizei entgegen.

