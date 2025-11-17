Auto IU
Unbekannter gerät in den Gegenverkehr und verursacht 17.500 Euro Schaden – Gibt es Zeugen?
BAD KISSINGEN – Die Polizei sucht nach dem unbekannten Fahrer eines dunkelblauen/schwarzen PKW Kombi, der am Freitagmorgen auf der St 2792 in den Gegenverkehr geriet und dadurch einen Unfall verursachte.
Details zum Vorfall:
-
Zeitpunkt: Freitag, gegen 07:40 Uhr.
-
Ort: Staatsstraße 2792, in der 90-Grad-Kurve vom Klaushof in Richtung Bad Kissingen.
-
Hergang: Der Fahrer eines dunkelblauen/schwarzen PKW Kombi geriet in den Gegenverkehr.
-
Geschädigter: Ein 52-jähriger deutscher Fahrer eines blauen Ford musste nach rechts ausweichen und kollidierte dabei mit der Schutzplanke.
-
Schaden: Am Ford entstand ein Sachschaden von etwa 17.500 Euro.
Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise nimmt die Polizei entgegen.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!