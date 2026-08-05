VOLKACH, LKR. KITZINGEN – Ein bislang unbekannter Mann soll am Montagabend am Bahnhof einen 61-Jährigen angegriffen und leicht verletzt haben. Die Polizei Kitzingen ermittelt wegen Körperverletzung und sucht Zeugen.

Der 61-jährige Deutsche hielt sich gegen 23:45 Uhr am Bahnhofsplatz auf, als ein Unbekannter von hinten an ihn herangetreten sein soll. Nach bisherigen Erkenntnissen verletzte der Täter den Mann mit der Hand im Bereich des Oberkörpers.

Anschließend entfernte sich der Unbekannte vom Tatort. Der 61-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt.

Das könnte Dich auch interessieren: Unbekannter greift 61-Jährigen am Bahnhof Volkach an

Die Polizeiinspektion Kitzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 09321/141-0 zu melden.