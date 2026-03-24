Unbekannter greift Mofa-Fahrer an – Polizei Haßfurt sucht Zeugen
ZEIL AM MAIN IM LANDKREIS HASSBERGE – Nach einer körperlichen Attacke auf einen 56-jährigen Mofa-Fahrer am 12. März 2026 ermittelt die Polizei Haßfurt und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Der Vorfall ereignete sich auf dem Radweg in Richtung Zeil am Main auf Höhe des Kreisverkehrs bei Krum.
Der Mofa-Fahrer wurde von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und beim Anhalten unvermittelt am Kragen gepackt, woraufhin beide zu Boden stürzten. Im weiteren Verlauf wurde das Opfer kurzzeitig gewürgt, bevor der Täter in westliche Richtung flüchtete. Hintergrund des Angriffs war mutmaßlich eine Meinungsverschiedenheit über die Nutzung des Radweges. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Mofas bis 25 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften berechtigt sind, Radwege zu befahren.
Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben:
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Größe: circa 175 cm
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Gewicht: circa 80 kg
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Haare: dunkelblond
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Erscheinungsbild: Drei-Tage-Bart
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Bekleidung: Jeans, Steppjacke, Turnschuhe
Zudem befand sich ein zweiter, unbeteiligter Mann in Begleitung des Täters, der jedoch nicht eingriff. Er ist etwa 170 cm groß, hat dunkelblonde Haare, wog circa 70 kg und trug eine Sonnenbrille sowie einen blauen Pullover. Dieser Mann führte einen Hund mit sich, bei dem es sich mutmaßlich um einen West Highland Terrier handelte.
Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/927-0 entgegen.
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