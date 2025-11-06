Unbekannter klärt Unfallflucht – Polizei bittet den Zeugen sich zu melden

ZEIL AM MAIN, LKR. HASSBERGE – Am frühen Dienstagnachmittag kam es zu einem Parkrempler auf dem Parkplatz eines Supermarkts. Die Verantwortliche entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete das Geschehen und hinterließ einen Zettel mit dem Kennzeichen des Verursachers. Die Haßfurter Polizei konnte daraufhin die Flüchtige und ihr Fahrzeug ermitteln. Die Beamten sind nun auf der Suche nach dem oder der couragierten Unbekannten.

Am Dienstag kam es zwischen 14:45 Uhr und 15:00 Uhr „In den Sutten“ zu einem Unfall auf dem Kundenparkplatz des Lidl. Ein geparkter Mercedes wurde hierbei angefahren und erheblich beschädigt. Die Verantwortliche, die Fahrerin eines Opels, entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. In aller Regel bedeutet das, dass der Geschädigte auf den Kosten der Reparatur sitzen bleibt. Denn trotz umfangreicher Ermittlungen, die eine Unfallflucht nach sich ziehen, kann nicht in jedem Fall der Verursacher ermittelt und zur Verantwortung gezogen werden.

Ein unbekannter Zeuge gab in diesem Fall den entscheidenden Hinweis. Er oder sie notierte sich das Kennzeichen des Verursachers und brachte den Zettel am angefahrenen Wagen an. Die hinzugerufene Polizei konnte damit schnell die Verursacherin und ihren beschädigten Wagen ausfindig machen. Gegen die Frau wurde nun ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.

Die Haßfurter Polizei wendet sich jetzt an die oder den Unbekannten, der den entscheidenden Hinweis gab, um die Unfallflüchtige zu überführen. Die Beamten rufen die Person auf, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter Tel. 09521/927-0 entgegen.