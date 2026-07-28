Unbekannter lockert Radmuttern an Traktor – Polizei ermittelt

ELTMANN, OT ESCHENBACH, LKR. HASSBERGE – Die Polizei Haßfurt ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, nachdem ein Unbekannter an einem Traktor mehrere Radmuttern gelockert hat. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Eigentümer eines Deutz-Traktors stellte auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Eltmanner Straße fest, dass mehrere Radmuttern an einem Vorderrad gelockert worden waren. Bemerkt wurde dies, nachdem er mit dem Fahrzeug losgefahren war.

Die Polizei Haßfurt hat daraufhin Ermittlungen wegen des versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Nach aktuellem Stand liegt der Tatzeitraum zwischen dem 20. Juli und dem 27. Juli.

Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen im Bereich des Anwesens beobachtet haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 09521/927-0 bei der Polizei Haßfurt zu melden.