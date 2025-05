Unbekannter möchte Geld gewechselt haben und entkommt mit 50 Euro

BAD KISSINGEN / STADTGEBIET – Ein Unbekannter entwendet aus dem Geldbeutel eines Seniors Bargeld, als dieser ihm Kleingeld wechseln möchte. Die Polizei Bad Kissingen fahndet im Stadtgebiet.

Am Mittwoch gegen 12:00 Uhr wird ein 88-jähriger Senior durch einen bislang Unbekannten im Bereich der Von-Hessing-Straße angesprochen. Der Mann wollte Kleingeld gewechselt bekommen. Während des Wechselvorgangs versuchte der Täter in den Geldbeutel des Seniors zu greifen, was dieser aber augenscheinlich verhindern konnte. Daraufhin flüchtete der Mann in unbekannte Richtung.

Kurze Zeit später stellte der Mann jedoch fest, dass ein 50 Euro Schein aus seinem Geldbeutel fehlte. Es wird nun davon ausgegangen, dass der Geldschein durch den Täter entwendet wurde während er den Senior abgelenkt hatte.

Die Polizei Bad Kissingen fahndete im Stadtgebiet nach dem Täter.

Dieser kann wie folgt beschrieben werden:

Circa 165 cm groß

Circa 50 Jahre alt

Kräftig

Hellblauer Pullover

Wenig Haare

Zeugen, die im Umfeld der Von-Hessing-Staße eine Person gesehen haben, die auf die Beschreibung passt und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0971/149-0 zu melden.