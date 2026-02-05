Auto IU

Unbekannter öffnet in Schweinfurt gewaltsam ein Garagentor und flüchtete nach Ansprach durch Nachbarn – Zeugen gesucht

Unbekannter öffnet in Schweinfurt gewaltsam ein Garagentor und flüchtete nach Ansprach durch Nachbarn – Zeugen gesucht
Symbolbild von Manfred Antranias Zimmer auf Pixabay
SCHWEINFURT / STADTGEBIET – Ein aufmerksamer Nachbar hat in der Nacht auf Donnerstag in der Ignaz-Schön-Straße einen unbekannten Täter vertrieben, der gegen 01:40 Uhr gewaltsam ein Garagentor öffnen wollte. Dank des beherzten Einschreitens des 47-jährigen Anwohners, der mit der Polizei drohte, flüchtete der Unbekannte ohne Beute.

Der Täter wird als circa 180 cm groß beschrieben, trug eine dunkle Mütze sowie eine Jacke mit Reflektoren und führte ein Fahrrad mit sich. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Person nicht mehr gefasst werden. Die Polizei Schweinfurt bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 09721/202-0 zu melden.

