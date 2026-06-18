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Unbekannter Radfahrer beschädigt Lieferfahrzeug nach Streitigkeit in Kitzingen

18. Juni 2026Letztes Update 18. Juni 2026
Unbekannter Radfahrer beschädigt Lieferfahrzeug nach Streitigkeit in Kitzingen
Bild: vocablitz / Pixabay
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KITZINGEN / OT ETWASHAUSEN – Die Polizei Kitzingen ermittelt nach einer Sachbeschädigung und Beleidigung, die sich am späten Montagabend im Ortsteil Etwashausen ereignete. Ein unbekannter Radfahrer warf nach einer verbalen Auseinandersetzung sein Fahrrad gegen den Pkw eines Lieferdienstfahrers.

Sachverhalt

Nach einer vorangegangenen Verkehrssituation kam es in der Ritterstraße zunächst zu einem verbalen Streit zwischen dem unbekannten Radfahrer und dem 60-jährigen Fahrer eines Lieferdienstes. Nachdem sich die Situation zunächst beruhigt hatte, stoppte der 60-Jährige im Bereich der Kapuzinerklosterbrückenstraße, um eine Essenslieferung zuzustellen. In diesem Moment erschien der Unbekannte erneut, beleidigte den Mann und warf sein Fahrrad gezielt gegen dessen Pkw. Durch den Aufprall entstand ein Kratzer im Bereich des Radkastens. Der Täter flüchtete anschließend vom Tatort.

Täterbeschreibung

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Verstrickt und zugenäht

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

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  • Alter: Etwa 60 Jahre alt

  • Statur: Kräftig

  • Erscheinungsbild: Faltiges Gesicht, kurze Haare

Zeugenaufruf

Die Polizei Kitzingen ermittelt wegen Beleidigung sowie Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Beobachtungen zu dem Vorfall gemacht haben oder Hinweise auf den Identität des Mannes geben können, sich unter der Telefonnummer 09321/141-0 zu melden.


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