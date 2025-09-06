Unbekannter schießt mit Luftgewehr auf Katze

ESSELBACH, LKR. MAIN-SPESSART – Bereits am Sonntag, den 31.08.2025, wurde im Bereich Esselbach/Kredenbach durch einen Schuss aus einem Luftgewehr eine Katze verletzt. Die Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz wurden aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Wahrnehmungen geben können, sich an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter der 09391/9841-0 zu wenden.