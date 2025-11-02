Auto IU
Unbekannter schlägt auf 27-Jährige ein und flüchtet
DETTELBACH / LKRS. KITZINGEN – Am späten Freitagabend, gegen 23:45 Uhr, wurde über Notruf eine Körperverletzung auf dem Wohnmobilstellplatz gemeldet. Eine 27-jährige Frau aus Rodgau (Hessen) wurde von einer unbekannten, ihr fußläufig begegnenden Person unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ging zu Boden.
Die Frau erlitt dabei eine Platzwunde an der Lippe und musste ambulant behandelt werden. Der Täter flüchtete unbemerkt.
Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Kitzingen zu wenden.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!