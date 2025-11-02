Auto IU

Unbekannter schlägt auf 27-Jährige ein und flüchtet

2. November 2025Letztes Update 2. November 2025
Symbolbild: 2fly4
Sparkasse

DETTELBACH / LKRS. KITZINGEN – Am späten Freitagabend, gegen 23:45 Uhr, wurde über Notruf eine Körperverletzung auf dem Wohnmobilstellplatz gemeldet. Eine 27-jährige Frau aus Rodgau (Hessen) wurde von einer unbekannten, ihr fußläufig begegnenden Person unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ging zu Boden.

Die Frau erlitt dabei eine Platzwunde an der Lippe und musste ambulant behandelt werden. Der Täter flüchtete unbemerkt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Kitzingen zu wenden.

Neu im Team des Ambulanzzentrum-Schweinfurt Dr. Stefan Muffert
Mehr

Dein Ding
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

2. November 2025Letztes Update 2. November 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)