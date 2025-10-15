Unbekannter schlägt Radfahrer in Zeil bewusstlos – Zeugen gesucht
ZEIL AM MAIN – Am Montagmittag gegen 15:09 Uhr kam es im Bereich der Haßfurter Straße in der Fußgängerunterführung am Zeiler Kreisel zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 65-jährigen deutschen Radfahrer und einem bisher unbekannten Mann mit Hund.
Die verbale Auseinandersetzung eskalierte, als der unbekannte Täter dem Radfahrer einen Kinnhaken versetzte, woraufhin dieser bewusstlos zu Boden ging. Der Radfahrer erlitt dabei einen Kieferbruch, der operativ behandelt werden musste. Der Täter flüchtete unerkannt.
Der gesuchte Täter wird wie folgt beschrieben:
- Circa 180 cm groß
- Circa 25 bis 30 Jahre alt
- Helle Hautfarbe und helle Haare
- Trug eine helle Winterjacke
- Der Hund soll ein Husky gewesen sein.
Die Polizei Haßfurt hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, die zum genannten Zeitpunkt im Bereich des Zeiler Kreisels eine männliche Person mit einem Husky gesehen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 09521/927-0 zu melden.
