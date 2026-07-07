Unbekannter schlägt Zugbegleiter nach Fahrscheinkontrolle: Bundespolizei sucht Zeugen
WÜRZBURG – Am vergangenen Freitag, den 3. Juli 2026, kam es in einem Regionalzug auf der Strecke von Würzburg nach Gemünden zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Ein noch unbekannter Fahrgast griff einen Zugbegleiter an und ergriff anschließend die Flucht.
Hergang des Vorfalls
Gegen 18:25 Uhr führte ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG in der Regionalbahn RB 58064 eine Fahrscheinkontrolle durch. Dabei soll ein bisher nicht identifizierter Mann den Bahnmitarbeiter zunächst verbal beleidigt und anschließend mit einem gezielten Schlag mit dem Ellenbogen in den Magen attackiert haben.
Der Tatverdächtige verließ die Bahn unmittelbar nach der Tat beim Halt des Zuges in Würzburg-Zell. Der Zugbegleiter blieb glücklicherweise unverletzt und konnte seinen Dienst im Anschluss fortsetzen.
Ermittlungen und Zeugenaufruf
Die Bundespolizeiinspektion Würzburg hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zur Identität des flüchtigen Mannes machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931 / 32259 1111 mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.
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