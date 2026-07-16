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Unbekannter schneidet Cabrio-Dach auf und stiehlt Geldbeutel

16. Juli 2026Letztes Update 16. Juli 2026
Unbekannter schneidet Cabrio-Dach auf und stiehlt Geldbeutel
Symbolfoto: 2fly4
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WÜRZBURG / UNTERDÜRRBACH – Am Dienstag hat ein bislang unbekannter Täter das Dach eines Mercedes Cabrios aufgeschnitten und anschließend einen Geldbeutel aus dem Fahrzeug entwendet. Der Wagen war im Bereich Hopfenberg/Reußenweg abgestellt. Der Beuteschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Die Tat ereignete sich zwischen 16:00 Uhr und 18:30 Uhr. Der Unbekannte verschaffte sich durch das aufgeschnittene Fahrzeugdach Zugang zum Innenraum des Mercedes und entwendete daraus den Geldbeutel.

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Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet um Hinweise unter Tel. 0931/457-2230.

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