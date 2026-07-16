Unbekannter schneidet Cabrio-Dach auf und stiehlt Geldbeutel

WÜRZBURG / UNTERDÜRRBACH – Am Dienstag hat ein bislang unbekannter Täter das Dach eines Mercedes Cabrios aufgeschnitten und anschließend einen Geldbeutel aus dem Fahrzeug entwendet. Der Wagen war im Bereich Hopfenberg/Reußenweg abgestellt. Der Beuteschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Die Tat ereignete sich zwischen 16:00 Uhr und 18:30 Uhr. Der Unbekannte verschaffte sich durch das aufgeschnittene Fahrzeugdach Zugang zum Innenraum des Mercedes und entwendete daraus den Geldbeutel.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet um Hinweise unter Tel. 0931/457-2230.

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