Unbekannter soll in Volkach Chihuahua getreten und Halterin bedroht haben

VOLKACH, LKR. KITZINGEN – Ein bislang unbekannter Mann soll am Dienstagmorgen in einer Parkanlage einen Chihuahua getreten und anschließend dessen Halterin bedroht haben. Die Polizei Kitzingen hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 33-jährige Frau gegen 9.30 Uhr mit ihrem Chihuahua in der Parkanlage an der Spitalstraße unterwegs. Dort kam ihr ein älteres Ehepaar entgegen. Beim Vorbeigehen soll der Mann den Hund unvermittelt mit dem Fuß getreten haben. Als die Hundehalterin ihn auf sein Verhalten ansprach, soll er sie zudem verbal bedroht haben.

Der Mann wird als etwa 80 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß, schlank und mit Glatze beschrieben. Nach dem Vorfall soll sich das Paar in Richtung der VR-Bank entfernt haben.

Der Chihuahua blieb bei dem Vorfall unverletzt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09321/141-0 bei der Polizeiinspektion Kitzingen zu melden.