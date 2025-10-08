Auto IU
Unbekannter Steinewerfer beschädigt Kirchenfenster – Polizei Schweinfurt ermittelt
SCHWEINFURT – Ein bislang unbekannter Täter hat in der Zeit von Freitagnachmittag, 16:00 Uhr, bis Samstagvormittag, 11:00 Uhr, ein Fenster einer Kirche in der Ludwigstraße beschädigt.
Die Polizei geht davon aus, dass der Schaden mutmaßlich durch geworfene Steine verursacht wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.
Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen in der Ludwigstraße gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/202-0 mit der Polizeiinspektion Schweinfurt in Verbindung zu setzen.
