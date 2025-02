Unbekannter Täter verklebt Türschloss und Tür mit Klebstoff – Zeugen gesucht!

KITZINGEN – Im Zeitraum von Mittwoch, etwa 17:00 Uhr, bis Freitag, gegen 16:30 Uhr, kam es in der Liegnitzer Straße zu einer Sachbeschädigung an einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus. Ein bisher unbekannter Täter verklebte das Türschloss sowie die Tür und die Türzarge mit Klebstoff derart, dass die Wohnung nicht mehr betreten werden konnte.

Der entstandene Schaden an der Tür wird aktuell auf mindestens 500 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/141-0 zu wenden.