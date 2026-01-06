Unbekannter touchiert PKW in Bischofsheim und hinterlässt mehrere tausend Euro Schaden – Gibt es Zeugen?

BISCHOFSHEIM I. D. RHÖN, LKR. RHÖN-GRABFELD – Ein grauer Skoda Octavia war von Freitagnachmittag, 16.00 Uhr, bis Montagvormittag, 11.00 Uhr, auf dem Parkplatz „An den drei Kreuzen“ an der Kreisstraße NES10 geparkt.

Ein bislang Unbekannter hatte das Fahrzeug touchiert und einen Streifschaden in Höhe von mehreren tausend Euro hinterlassen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Neustadt / Saale unter Tel. 09771/606-0 entgegen.