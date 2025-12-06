Unbekannter überholt trotz Gegenverkehr – Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge

EUERDORF, LKR. BAD KISSINGEN – Donnerstagmorgen kam es auf der B 287 zu einem Unfall, an dem mehrere Fahrzeuge beteiligt waren. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Hammelburger Polizei hat Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Die Ermittler rufen mögliche Zeugen auf, sich zu melden.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen fuhr am Donnerstag, gegen 07:45 Uhr, ein Lastwagen auf der B 287 von Bad Kissingen in Richtung Euerdorf. Ein hinter dem Lkw fahrender und bislang unbekannter Pkw scherte aus und setzte zum Überholen an. Der Fahrer des Pkw tat dies, obwohl mehrere Fahrzeuge ihm auf der Bundesstraße entgegenkamen. Diese musste unmittelbar stark abbremsen und es kam zu mehreren Auffahrunfällen. Ein 21-jähriger Deutscher wurde hierbei leicht verletzt. Insgesamt entstand an drei Autos ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro. Der Fahrer, der den Lkw überholt hat und somit den Unfall verursachte, flüchtete vom Unfallort.

Beamte der Hammelburger Polizei waren vor Ort und haben Ermittlungen zum Unfallgeschehen eingeleitet.

Die Ermittler bitten die Bevölkerung, sich mit Hinweisen zum Unfallverursacher zu melden.

Ein wichtiger Zeuge könnte auch der Fahrer des überholten Lkw sein, auch dieser ist bislang unbekannt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hammelburg unter Tel. 09732/906-0 entgegen.